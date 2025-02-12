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الأمم المتحدة تكشف عن تقديراتها للكلفة المتوقعة لإعمار غزة

12 فبراير 2025 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
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الاحتلال تعمد منذ بداية الحرب على إلحاق تدمير هائل في المنازل والبنى التحتية وجعل القطاع منطقة غير قابلة للسكن بغية تهجير أهله

أفاد تقدير للأمم المتحدة بأن إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمره العدوان الإسرائيلي تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 مليارًا مدى الأعوام الثلاثة الأولى.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير تم إعداده بناء على طلب الجمعية العامة أمس الثلاثاء أن "المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد في قطاع غزة تقدر بنحو 53,142 مليار دولار. ضمن هذا المبلغ، يقدر التمويل الضروري على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى بنحو 20,568 مليار دولار".

احتياجات غزة

وفي قرار صدر في ديسمبر/ كانون الأول يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الأمين العام أن يقدّم لها خلال شهرين تقييمًا لاحتياجات القطاع الفلسطيني على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وجاء في التقرير الذي نُشر أنّه "على الرغم من أنّه ليس من الممكن في السياق الحالي، إجراء تقييم كامل لمجموعة الاحتياجات التي ستكون مطلوبة في قطاع غزة، إلا أنّ التقييم المؤقت السريع يوفّر مؤشرًا أوليًا على الحجم الكبير للاحتياجات في إطار التعافي وإعادة الإعمار في القطاع".

وأشار التقرير إلى أنّه مع تدمير "أكثر من 60 في المئة من المساكن" منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، سيتطلب قطاع الإسكان حوالي 30 في المئة من احتياجات إعادة الإعمار، أي 15,2 مليار دولار.

التجارة والقطاع البيئي 

يلي ذلك التجارة والصناعة (6,9 مليارات دولار)، والصحة (6,9 مليارات دولار)، والزراعة (4,2 مليارات دولار)، والحماية الاجتماعية (4,2 مليارات دولار)، والنقل (2,9 مليار دولار)، والمياه والصرف الصحي (2,7 مليار دولار)، والتعليم (2,6 مليار دولار).

ويشير التقرير أيضًا إلى التكاليف المرتفعة المتوقّعة للقطاع البيئي بشكل خاص (1,9 مليار دولار)، "بسبب الكمية الكبيرة من الأنقاض التي تحتوي على ذخائر غير منفجرة والكلفة العالية المرتبطة بإزالة الركام".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّ الحرب خلّفت "أكثر من 50 مليون طن من الركام، تحتها رفات بشري إلى جانب ذخائر غير منفجرة، وأسبستوس ومواد خطرة أخرى".

المصدر / فلسطين أون لاين 
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