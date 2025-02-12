كيف سيسير اتَّفاق وقف إطلاق النَّار في غزَّة خلال الأيام القادمة؟ مُحلِّلان يُجيبان

تتوالى التهديدات "الإسرائيلية" والأميركية بفتح "أبواب الجحيم" على قطاع غزة، إذا لم ترضخ المقاومة الفلسطينية لشروطهما المتعلقة بالإفراج عن مزيد من المحتجزين الإسرائيليين بحلول ظهر السبت المقبل.

ويوم الإثنين، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسّام -الجناح العسكري لحركة حماس أنه سيتم تأجيل الإفراج عن الأسرى "الإسرائيليين" لدى الحركة إلى حين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.

وتحدثت مصادر للجزيرة عن أوجه خرق جيش الاحتلال للبروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على مدى الـ23 يوما الماضية، مشيرة إلى أن من بينها منع إدخال 50 شاحنة وقود يوميا، وأن ما دخل خلال 23 يوما يقل معدله عن 50% من المتفق عليه.

وأكدت هذه المصادر أنه لم يتم أيضا إدخال الخيام بكمياتها المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى القطاع سوى 53 ألفا و47 خيمة من أصل 200 ألف، في حين لم يدخل أي كرفان من أصل 60 ألفا على الأقل.

وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة، إن طريقة تعامل ترامب ونتنياهو مع اتفاق غزة تشير إلى أنهما يريدان الانقلاب عليه، فترامب يدعو لتهجير الفلسطينيين من غزة، رغم أن ذلك يتعارض مع الاتفاق الذي كانت بلاده طرفًا فيه.

واعتبر الحيلة، أن تلويح واشنطن وتل أبيب بعودة الحرب هو من أجل الضغط على الطرف الفلسطيني، إذ إنهما لن يعودا إلى الحرب لعدة أسباب، من بينها أن المقاربة العسكرية طوال 15 شهرًا لم تحقق لنتنياهو ما كان يسعى إليه من أهداف، كما أن الداخل الإسرائيلي رافض لعودة الحرب، فضلا عن أن الحرب من منظور الرئيس الأميركي ستؤدي إلى اضطراب في الشرق الأوسط.

ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي، أن إصرار الرئيس الأميركي على فكرة التهجير وضم الضفة الغربية تعني "شطب القضية الفلسطينية وإنهائها"، لافتًا إلى أن الدول العربية عليها أن تقدم "موقفا صادما" لترامب و"إلا سيتم أخذ غزة والضفة الغربية"، وسيسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى توسيع أطماعه في بقية الدول العربية.

والثلاثاء، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض، تأييده ضم "إسرائيل" الضفة الغربية، وتعهد مجددا بالسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه.

وومن جهته، لا يرجح الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين أن تعود الحرب في غزة، بالنظر إلى الضغوط الداخلية، خاصة من طرف ذوي الأسرى المحتجزين في غزة، ولأن الحرب لم تؤد إلى إطلاق سراح الأسرى.

وحسب جبارين، فإن نتنياهو يستغل الهامش الذي تمنحه إياه الإدارة الأميركية، وأي عمل سيقوم به سيحظى بدعم وشرعية الأميركيين، مشيرًا إلى أنه يستغل أيضا مسألة غياب موقف عربي وإقليمي وغياب موقف فلسطيني موحد يكون سدا للمشروع الإسرائيلي.

ولفت أحمد الحيلة إلى أن حماس أعلنت أكثر من مرة أنها ملتزمة بالاتفاق، وأن التأجيل يهدف إلى دفع الوسطاء بإلزام إسرائيل ببنود الاتفاق.

كما أشار إلى أن حماس كانت قد عرضت أن يكون الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى بصيغة "الكل مقابل الكل"، لكن نتنياهو رفض ذلك. في حين يطرح الرئيس الأميركي هذه الصيغة اليوم ويطالب حماس بأن تفرج عن الأسرى دفعة واحدة.

المصدر / الجزيرة نت