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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 12 فبراير

12 فبراير 2025 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 12 فبراير 

 يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين، اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025، انخفاضاً طفيفاً على درجات الحرارة والتي تكون حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس بارداً جداً وغائماً، وتهطل زخات من الأمطار في معظم المناطق اعتباراً من ساعات الصباح، تكون مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَد أحياناً خاصة خلال ساعات الظهيرة والمساء.

وتحذر الأرصاد الجوية من حيث تشكل السيول في الأودية الشرقية والمناطق المنخفضة، بينما تنشط الرياح على فترات متباعدة.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: مهيأة لسقوط زخات من الأمطار المحلية على فترات من ساعات الظهيرة والمساء.

- الأجواء نهارًا: غائمة جزئياً وباردة.

- الأجواء ليلًا: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة، وتنشط على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #أمطار في غزة

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