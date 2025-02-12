"بينهم أسرى محرّرون".. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقال واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية.

في الخليل، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مخيم العروب شمالي الخليل في ساعة مبكرة من الفجر وداهمت منازل المواطنين وسط عمليات اعتقال وتنكيل واسعة.

وفي حصيلة أولية، أفاد أهالي المخيم باعتقال أكثر من 25 مواطنًا وجرى اقتيادهم للتحقيق في ظروف قاسية وبينهم أسرى محررون.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المركز الصحي التابع للأونروا في مخيم العروب وحولته لثكنة عسكرية بعد أن دمرت بعض محتوياته.

ويشهد مخيم العروب اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، ومواجهات مع الشباب الثائر في المخيم.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عينابوس جنوب المحافظة، تمهيدا لهدم منزل الشهيد سامر حسين، منفذ عملية إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة 9 جنود ومستوطنين، عند مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي مدينة سلفيت .

وفي عوريف جنوب نابلس، واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عنان حازم صفدي، بعد مداهمة منزله في بلدة عوريف جنوب نابلس، فيما تم اعتقال الشابين "محمد وموسى الجبالي بعد دهم منزليهما ببلدة بيتا جنوب شرق نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كوبر شمال رام الله، واعتقلت الشاب محمد باسل البرغوثي، بعد دهم منزله، علما أنه قد خضع لعملية في قدمه الاسبوع الماضي، واحتاج إلى تركيب بلاتين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحمن معطان من قرية برقا شرق رام الله، بعد مداهمة منزل عائلته في القرية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت باتجاه منازل المواطنين في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات