عائلة الطَّبيب حسام أبو صفيَّة تكشف تفاصيل جديدة حول ظروف اعتقاله في سجون الاحتلال

قالت عائلة مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، الطبيب حسام أبو صفية، إن المحامي محمد جبارين من مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان، تمكَّن من زيارة نجلها المُعتقل في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، ونَقل رسالته للعالم حول وضعه الصحي وظروف اعتقاله.

وأوضحت عائلة "أبو صفية" في تصريحاتٍ إعلامية، أمس الثلاثاء، أن الطبيب أبو صفية ، تعرّض لسوء معاملة وتعذيب شديد من قبل جيش الاحتلال في الأيام الأولى من الاعتقال، حيث أُجبر على خلع ملابسه وقُيدت يداه وجلس على حصى مدببة لمدة 5 ساعات تقريباً، وتعرض للضرب بعصاة كهرباء، والضرب على الصدر، وتعرض للإغماء في الزنزانة بسبب شعوره بالاختناق، وتم حجزه داخل زنزانة حجز انفرادي 24 يومًا في معتقل سديه تيمان، قبل نقله لسجن عوفر غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، وفقًا لما قاله المحامي جبارين.

وأشار جبارين، إلى أنّ الطبيب أبو صفية طالب كل العالم بضرورة المطالبة بالإفراج عنه وعن كل الكوادر الطبية المعتقلين من كل المستشفيات في قطاع غزة، في ظل خرق الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الذي يجرم الاعتداء على الكوادر الطبية واعتقالهم وعدم توفير الحماية لهم في مناطق الصراع.

وأكد المحامي "جبارين"، أنه لا يوجد لوائح اتهام ضد مدير مستشفى كمال عدوان، لافتًا إلى أن كل الاتهامات التي وُجهت له باطلة ولم يستطع الاحتلال إثباتها بالأدلة.

ونوّه، إلى أن النيابة العامة "الإسرائيلية" لم توجِّه أي قضية ضد "أبو صفية" لعدم وجود أدلة تثبت ادعاءات جيش الاحتلال.

ويُذكر أن الطبيب أبو صفية معتقل لدى الاحتلال "الإسرائيلي" كرهينة منذ تاريخ 27 ديسمبر/كانون أول 2024، ويعاني من ارتفاع مزمن في ضغط الدم وتضخم في عظلة للقلب، ولم يجر عرضه على طبيب مختص أو تقديم العلاج له، بالرغم من مطالبته لإدارة السجن بذلك.

واقتحمت قوات الاحتلال يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024 مستشفى كمال عدوان، واعتقلت مديره حسام أبو صفية مع مئات المصابين والطواقم الطبية، وبعد إفراجها عنه تلقى خبر استشهاد ابنه إلياس في غارة إسرائيلية.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه أصيب أبو صفية جراء استهدافه من مسيّرة إسرائيلية أثناء خروجه من غرفة العمليات، وأوضح أنه أصيب بـ6 شظايا اخترقت منطقة الفخذ سببت تمزقا في الأوردة والشرايين.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان المحاصر واعتقلت أبو صفية، وانتشرت له صورة قبل اعتقاله تظهره وهو يمشي وسط ركام المستشفى الذي أحرقه الجيش الإسرائيلي وفي وجهه دبابات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين