تفاعل واسع عبر مواقع التَّواصل الاجتماعيِّ بعد انسحاب الاحتلال من محور "نيتساريم"

خان يونس / محمد سليمان:

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور "نيتساريم" بموجة من الفرح والفخر، معتبرين ذلك إنجازًا للمقاومة الفلسطينية ونقطة تحول في الصراع.

وتصدّرت منصات التواصل وسوم مثل "انتصار المقاومة" و"نيتساريم تتحرر"، حيث عبّر المستخدمون عن اعتزازهم بهذا الانسحاب، مرجعين ذلك إلى قوة وثبات المقاومة ومفاوضيها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن انسحابه بشكل كامل من محور "نيتساريم" بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، برعاية قطرية ومصرية وأمريكية.

ياسر محمد، أحد مستخدمي موقع "إكس"، غرد قائلًا: "لم ينشأ محور نيتساريم على أرض خالية، بل أقامه الاحتلال فوق منازل وأراضي الغزيين بعد أن دمّرها وجرفها. لقد أسس خطه الزمني الذي قال إنه سيبقى فيه إلى الأبد، لكن صباح اليوم، عبر الغزيون نيتساريم بأقدامهم وسياراتهم، مبددين حلم نتنياهو ومعكرين مزاج آرئيل شارون في الجحيم مرة أخرى."

أما إبراهيم الوريث، فكتب في تغريدة عبر حسابه: "نصر جديد مهم في غزة اليوم، مع انسحاب قوات العدو الصهيوني المجرم المحتل من محور نيتساريم، الذي كانوا يفخرون بأنه من أبرز إنجازاتهم خلال العدوان. وفي جنوب لبنان، انسحبوا من بلدتي رب ثلاثين وطلوسة، والهدف دومًا تحرير كل فلسطين مهما كانت التضحيات."

بينما علّق الناشط خالد صافي عبر حسابه في "إكس" قائلًا: "خرج نتنياهو وجنوده واندحروا من محور نيتساريم إلى غير رجعة، خرجوا بعد هزيمة منكرة، بعدما أذاقهم رجال الله ألوان العذاب والموت الزؤام. نتنياهو لم يستقوِ إلا على العزل والضعفاء، وبعد 15 شهرًا من القتال، فرّ فجرًا هو وضباطه وجنوده، وتبخّرت كل تصريحاته وطيشه.. وما زال المتصهينون والرزايا في صدمة، يبحثون عن ثقب إبرة ليعيدوا الاحتلال منه إلى نيتساريم مرة أخرى!"

أما الناشط حذيفة عبد الله عزام، فكتب في منشور عبر حسابه في "إكس": "خرجوا من نيتساريم رغم أنوفهم، وفعلوا ليلة انسحابهم ما فعله جدهم حُيَي بن أخطب، حين أخذ يمزق بردته (عباءته) قبل أن يُنفّذ فيه حكم سعد رضي الله عنه. وحين سأله أحد خاصته: لِمَ تمزقها وأنت في لحظاتك الأخيرة؟!!! أجابه: 'لئلا يفيد منها أحد من المسلمين!!!' بالأمس كانوا يحرقون كل شيء في نيتساريم، ويقولون مقولة جدهم: 'لئلا يفيد منها أحد من الغزيين'... سلام على غزة وسلام على شهدائها الأبرار."

من جهته، نشر الناشط أحمد شهاري تغريدة عبر حسابه في "إكس"، قال فيها: "نتنياهو المجرم كان يتوعّد طوال فترة عدوانه على غزة بالبقاء في نيتساريم، واليوم يخرج منها مجبرًا بالكامل. وهكذا ستنتهي كل الوعود التي قدمها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وربما تعجّل بزوال هذا الكيان."