استشهاد فلسطينيّ برصاص الاحتلال شرق الخليل جنوب الضَّفَّة (فيديو)

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد الشاب عبد الله مراد حسين الفروخ (19 عامًا) وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة برصاص قوات الاحتلال في بلدة سعير قضاء الخليل؛ مساء الثلاثاء.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها، بـ"إصابة شاب (19 عامًا) بالرصاص الحي في الصدر، ووصفت إصابته بالخطيرة" قبل أن يعلن عن استشهاده، إضافة لـ"إصابة شاب آخر بالرصاص الحي بالبطن والأطراف، إلى جانب إصابة طفلة بالرأس ووصفت حالتها بالمستقرة".

يأتي ذلك مع توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري على الضفة الغربية المحتلة، وشن حملة مداهمات واسعة تخللتها اقتحامات لعشرات المنازل واعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين، وسط مواجهات في بعض المناطق واشتباكات في بعض المحاور خاصة شمالي الضفة.

وكشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الاحتلال الإسرائيلي هجر نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني قسرا من شمالي الضفة.

حذرت الأونروا من أن عملية "السور الحديدي" التي تنفذها قوات الاحتلال أدت إلى تفريغ العديد من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة، مضيفة أن التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية "يتصاعد بوتيرة مثيرة للقلق".

وكانت العملية التي استمرت قرابة ثلاثة أسابيع، وهي الآن الأطول في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، قد بدأت في مخيم جنين، وامتدت إلى مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة للاجئين، وأدت إلى تهجير 40 ألف لاجئ فلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها، طولكرم ونور شمس، لليوم الـ 16 على التوالي، وسط تصعيد عسكري مترافق مع تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات، واعتقالات، ونزوح قسري طال الآلاف من سكان المخيمين.

وتفرض قوات الاحتلال حصارًا مشددًا على مخيمي طولكرم ونور شمس، وعززت انتشار آلياتها والدوريات الراجلة في محيطهما وأحيائهما، وسط مداهمات للمنازل، التي أصبح عدد كبير منها فارغا بعد نزوح سكانها قسرا، يتخللها إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف وعشوائي، خاصةً في ساعات الليل.

ويشهد مخيم نور شمس اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال التي وسعت عدوانها على محافظة طولكرم، حيث اقتحمت المخيم قوات كبيرة معززة بجرافات، وفرضت حصارًا عليه من عدة اتجاهات.