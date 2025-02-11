"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في كوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفّر ثلاث منح دراسية في كوريا الجنوبية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك في مجال الماجستير والدكتوراة.

بالإضافة إلى توفّر عدد من المنح الدراسية في تركيا للعام الدراسي 2025-2026، وذلك لدراسة الشريعة الإسلامية للطلبة الذين أنهوا المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأضافة الوزارة أيضاً عن توفّر عدد من المنح في جامعة (Sussex) البريطانية للحصول على درجة الماجستير للعام الدراسي 2025-2026. ودعت "التعليم العالي" الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل. اضغط هنا

