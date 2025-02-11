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"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في كوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا

11 فبراير 2025 . الساعة 18:17 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفّر ثلاث منح دراسية في كوريا الجنوبية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك في مجال الماجستير والدكتوراة. 

بالإضافة إلى توفّر عدد من المنح الدراسية في تركيا للعام الدراسي 2025-2026، وذلك لدراسة الشريعة الإسلامية للطلبة الذين أنهوا المرحلتين الإعدادية والثانوية. 

وأضافة الوزارة أيضاً عن توفّر عدد من المنح في جامعة (Sussex) البريطانية للحصول على درجة الماجستير للعام الدراسي 2025-2026. ودعت "التعليم العالي" الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل. اضغط هنا
 

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#قطاع غزة #غزة #منح دراسية #وزارة التعليم

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