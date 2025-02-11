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متى تتحسن حالة الطقس في فلسطين وتنتهي الموجة الباردة؟

11 فبراير 2025 . الساعة 17:23 بتوقيت القدس
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طقس فلسطين في الأيام القادمة وموعد المنخفض الجوي الجديد.png
متابعة/ فلسطين أون لاين

تشهد البلاد حاليًا موجة باردة قادمة من أصول قطبية ستستمر حتى يوم الخميس ورافقها زخات من الأمطار المحلية على بعض المناطق العشوائية.

 مع ذلك، تبقى احتمالية تساقط زخات من الأمطار واردة خلال هذه الفترة، خاصة يوم الأربعاء.

توقعات الأرصاد الجوية

تشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع نهاية الثلث الأول وبداية الثلث الثاني من شهر فبراير، وقد تتجاوز الحرارة 25 درجة مئوية في البلاد.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

  •  الأجواء اليوم: طقس مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلًا.
  •  فرص سقوط الأمطار: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البلاد.
  •   الرياح: خفيفة إلى نشطة على فترات.
  •  حالة البحر المتوسط: معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.  

نصائح للمواطنين

  •   ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.
  •  الإكثار من شرب السوائل الدافئة.
  •   توخي الحذر من حالة الطقس، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.
  •   إحكام غلق النوافذ جيدًا خلال ساعات الليل لنشاط الرياح.
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