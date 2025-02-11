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ساندرز ردًّا على خطَّة ترامب: غزَّة للفلسطينيِّين وليست للسياح الأثرياء

11 فبراير 2025 . الساعة 17:09 بتوقيت القدس
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ساندرز ردًّا على خطَّة ترامب: غزَّة للفلسطينيِّين وليست للسياح الأثرياء
وكالات/ فلسطين أون لاين

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز إن قطاع غزة الذي يعتبره دونالد ترامب عقارا، يجب إعادة إعماره من أجل الشعب الفلسطيني، لا السياح الأثرياء.

وقال ساندرز، ردًا على خطة ترامب لتهجير سكان غزة، عبر منصة "إكس": "لا. يجب إعادة بناء غزة من أجل الشعب الفلسطيني، وليس من أجل السياح  المليارديرات".

وأشار السيناتور ساندرز، الذي خاض سابقا سباق الترشح لمنصب الرئاسة، إلى استشهاد أكثر من 47 ألف فلسطيني وإصابة 111 ألفا آخرين في غزة.

ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت "إسرائيل" بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ14 ألف مفقود.

المصدر / وكالات
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#قطاع غزة #أمريكا #خطة ترامب

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