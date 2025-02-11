"بحماية قوات الاحتلال".. مسافر يطا تشهد تصعيدًا كبيرًا في اعتداءات المستوطنين

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

تشهد منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل تصعيدًا كبيرًا في اعتداءات المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي/ منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتقول منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، إنَّ هذه الاعتداءات تتزايد بشكل حاد مما يُهدّد حياة السكان وأمنهم ويعكس تصعيدًا ممنهجًا في سياسة الاحتلال، مؤكدةً أن سياسة الاحتلال تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم واستبدالهم بالمستوطنين.

وأوضحت المنظمة، بأن المستوطنين قاموا بتسميم المواشي بشكل متكرر ما أسفر عن نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات التي تُشكّل مصدر رزق أساسي لعدد من الأسر الفلسطينية. كما تعرضت المواشي للسرقة من قبل المستوطنين مما يزيد من التهديدات اليومية على حياة الفلسطينيين في المنطقة.

وبينت البيدر، أن الرعاة والمزارعون يُعانون من الاعتداءات المستمرة التي تهدف إلى إجبارهم على مغادرة أراضيهم، وهذه الاعتداءات تترافق مع محاولات لترهيب الفلسطينيين وترحيلهم قسرًا إلى مناطق أخرى.

وأوضحت، أن المستوطنين يُهاجمون المحاصيل الزراعية بشكّل متعمد خاصة المحاصيل الصيفية التي تشكّل مصدر رزق هامًا للأسر في المنطقة، فيما تعطل سلطات الاحتلال حركة التنقل داخل المنطقة مما يعزل السكان ويصّعب الوصول إلى الأراضي الزراعية.

وأكدت منظمة البيدر، أن إغلاق الطرق يعطل الحياة اليومية ويزيد من صعوبة ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي، مشيرةً إلى أن هذه الاعتداءات جزء من استراتيجية الاحتلال لفرض سيطرته الكاملة على المنطقة وتفريغها من الفلسطينيين لصالح المستوطنات.

وطالبت منظمة الدفاع عن البدو، بتحرك دولي عاجل للضغط على الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات غير القانونية وحماية حقوق الفلسطينيين، داعيةً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الفلسطينيين وضمان تمكينهم من العيش بسلام على أراضيهم.