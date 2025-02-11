وزارة الصِّحَّة الفلسطينيَّة: 92 شهيدًا برصاص الاحتلال في غزَّة منذ سريان الهدنة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية بغزة الدكتور منير البرش، إجمالي أعداد الشهداء الجدد الذين ارتقوا جراء استهداف الاحتلال المباشر، منذ بدء سريان الهدنة بقطاع غزة في 19 من شهر يناير من العام الجاري.

واستشهد الشاب محمد نافذ حسني أبو طه، وأصيب آخر بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح،

وقال البرش، في تصريحاتٍ صحفية، إن - إجمالي أعداد الشهداء الجدد الذين ارتقوا جراء استهداف الاحتلال المباشر، وصل إلى 92 شهيداً، إلى جانب إصابة 822 مواطناً وذلك منذ بدء سريان الهدنة بقطاع غزة.

وأشار إلى، ارتقاء شهيدين بسبب مخلفات الاحتلال في قطاع غزة، إلى جانب ارتفاع أعداد الشهداء الذين ارتقوا متأثرين بجراحهم إلى 24 شهيداً، ليصل إجمالي أعداد الشهداء إلى 118 شهيداً منذ سريان الهدنة.

كما وأفاد مدير عام وزارة الصحة بغزة، إلى أن الطواقم الصحية تمكنت من انتشال 641 شهيداً، منهم نحو 197 شهيداً لا يزالون مجهولي الهوية.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة، في غزة، نقل 11 شهيدًا؛ منهم 8 شهداء انتُشِلَت جثامينهم، و3 شهداء جدد و10 مصابين، خلال 24 ساعة الماضية إلى مستشفيات القطاع، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الحرب إلى 48,219 شهيدا و111,665 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.