نيويورك تايمز: حديث حماس عن عدم وفاء (إسرائيل) بوعودها "دقيق"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين ووسطاء، أن حديث حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن فشل "إسرائيل" في الوفاء بوعودها للمرحلة الأولى من وقف النار "دقيق".

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه "على الرغم من التهديدات المتبادلة بين حماس والرئيس الأمريكي ترامب لعرقلة الهدنة في غزة، ظل المسؤولون والمحللون في المنطقة متفائلين بأن الترتيب سيستمر إلى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع - ولكن ربما ليس لفترة أطول".

وأوضحت أن "المواجهة الحالية تنبع جزئيًا من اتهام حماس لإسرائيل بالفشل في الوفاء بوعودها للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وهي فترة ستة أسابيع بدأت في 19 يناير".

كما وأشارت إلى، أنه "بموجب شروط الصفقة، كان مطلوبًا من إسرائيل إرسال مئات الآلاف من الخيام إلى غزة، من بين الإمدادات الإنسانية الأخرى، وهو الوعد الذي تقول حماس إن إسرائيل لم تف به".

وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ووسيطان، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسألة حساسة، إن "مزاعم حماس دقيقة"، مؤكدين أن "هذا الجانب من النزاع يمكن حله بسهولة نسبيًا إذا سمحت إسرائيل بتقديم المزيد من المساعدات لغزة".

وأشاروا إلى أن "القضية الأكثر خطورة هي التصور السائد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تقويض المفاوضات حول ما إذا كان سيتم تمديد الهدنة إلى ما بعد أوائل مارس".

وكان من المقرر أن تبدأ تلك المحادثات في أوائل الأسبوع الماضي. وبدلا من ذلك، أرجأ نتنياهو إرسال فريق إلى قطر، الذي يتوسط بين الجانبين، حتى أوائل هذا الأسبوع.

وحسب خمسة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول من إحدى الدول الوسيطة فإن هذا الوفد يتكون من ثلاثة مسؤولين لم يسبق لهم قيادة الجهود التفاوضية الإسرائيلية، وكان تفويضهم يقتصر على الاستماع، وليس التفاوض.

وبحسب اثنين من المسؤولين، فإن الوفد الإسرائيلي استمع إلى اقتراح قطري عام بشأن المرحلة المقبلة من المفاوضات، ثم أعلن أنه سيعود إلى (إسرائيل).

واليوم، تصاعدت الاتهامات من عائلات الأسرى الإسرائيليين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يعرقل الصفقة من خلال عدم المضي قدما إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي ذلك في وقت هدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"فتح أبواب الجحيم" إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من غزة "بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت" القادم.

وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام قال إن الاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق، وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل حتى إشعار آخر.

المصدر: "نيويورك تايمز"