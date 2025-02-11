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الصِّحَّة بغزَّة: الاحتلال يتعمَّد عرقلة سفر الحالات المرضيَّة عبر معبر رفح

11 فبراير 2025 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: الاحتلال يتعمَّد عرقلة سفر الحالات المرضيَّة عبر معبر رفح

قالت وزارة الصحة بغزة، إنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" يتعمَّد عرقلة سفر الحالات المرضية عبر معبر رفح البري.

وأوضحت وزارة الصّحة، أنّ عددًا من الحالات المرضية والتي حصلت على الموافقة للسفر، يتم إبلاغها بالرفض يوم السفر أو رفضها مباشرة والمرافق في وقت متأخر.

وأشارت إلى أنه من ضمن قائمة مرضى اليوم، تم رفض سفر حالة مرضية لطفل (16 عامًا) وهو مريض بالسرطان، كما وتم رفض سفر مرافق لمريض آخر بالسرطان.

ولفتت إلى أن عدد الحالات التي ستغادر اليوم 53، وهذا أقل من العدد المطلوب السماح له بالمغادرة وهو 150 من المرضى والجرحى.

وفي 31 يناير المنصرم، قالت وزارة الصحة في بيان إنه "سيتم خروج أول فوج من المرضى والجرحى للسفر عبر معبر رفح البري، اعتبارا من تاريخ 1 فبراير/ شباط 2025".

وأوضحت أنها ستتواصل "مع المرضى والمرافقين لترتيب إجراءات السفر حسب الكشف الموافق عليه من أطراف العلاقة وذلك هاتفيا".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ستعيد قوات جيش الاحتلال انتشارها حول معبر رفح وسيُسمح لجميع المدنيين الفلسطينيين المرضى والجرحى بالعبور عبره.

وفي 19 يناير المنصرم، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال "الإسرائيلي"، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.  

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سفر المرضى #معبر رفح البري #طوفان الأقصى

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