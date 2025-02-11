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المكتب الحكومي: سنتعامل بحزم مع كلِّ مُتلاعب بأسعار السِّلع الغذائية والمواد التموينية بغزَّة

11 فبراير 2025 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
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المكتب الحكومي: سنتعامل بحزم مع كلِّ مُتلاعب بأسعار السِّلع الغذائية والمواد التموينية بغزَّة

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنّ الجهات الحكومية المختصة تتابع محاولات بعض ضعاف النفوس من التجار والباعة للتلاعب بأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية، مؤكدًا أنّ هذه المحاولات تساوق مع مخططات الاحتلال للتضييق على شعبنا.

وأوضح المكتب الحكومي، أنّ فرق حماية المستهلك ومباحث التموين تقوم بمراقبة الوضع ميدانياً في الأسواق، ولديها توجيهات واضحة للتعامل بحزم ووفق الأصول مع كل مخالف.

وأضاف، أنّ "شعبنا يحتاج في ظل هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة إلى من يقف إلى جانبه ويخفف من معاناته وليس العكس".

وأكد أنّه لن يتم السماح بإحداث حالة بلبلة مفتعلة، ولن يتم قبول أي زيادة جشع بعض الخارجين عن الصف الوطني الضغط على مواطنينا.

وأهاب المكتب الحكومي الاهالي بالإبلاغ عن أي محاولة للتلاعب بالأسعار، سيما في ظل توفر المواد التموينية والسلع الغذائية بكميات تغطي الحاجة المجتمع واستمرار تدفقها عبر المساعدات التي تقدمها الجهات الإغاثية المختلفة.

وشدد على ضرورة الإبلاغ عن حالات التلاعب بالأسعار على الرقم الوطني (109).

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #غلاء المعيشة #وقف إطلاق النار في غزة #طوفان الأقصى

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