الإعلان عن مقتل أسير إسرائيلي في قطاع غزة

كشفت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" إن مسؤولي كيبوتس كيسوفيم أعلنوا مقتل الأسير شلومو منتسور البالغ من العمر 86 عاما في غزة.

ووفق الإذاعة العبرية فإن مقتل الأسير كان منذ بداية عملية طوفان الأقصى، بينما لا تزال جثته في القطاع.

ونقلت منصات فلسطينية عن مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتلال أبلغ عائلة الأسير شلومو أنه قُتل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأبلغ ممثلو الجيش اليوم الثلاثاء عائلة الأسير شلومو منصور الذي أسر من كيبوتس كيسوفيم بأنه قُتل في 7 أكتوبر 2023، وأن جثته لا تزال محتجزة في القطاع.

وأضافت العائلات أن "شلومو منتسور كان يجب أن يعود منذ زمن لدفنه لكن نتنياهو مشغول بعرقلة الصفقة".

المصدر / فلسطين أون لاين