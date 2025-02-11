فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غضب واسع في (إسرائيل) بعد انسحاب جيشها من محور "نيتساريم" بالكامل

"احتجاجًا على عرقلة نتنياهو للصَّفقة".. عائلات أسرى الاحتلال تغلق طريقًا في القدس

لليوم الـ 22 تواليًا.. الاحتلال يُواصل عدوانه على جنين ومخيمها

أردوغان: "إسرائيل" لا تفي بالتزاماتها باتِّفاق وقف إطلاق النَّار في غزَّة

القوى الوطنيَّة تدعو القمَّة العربية لاتِّخاذ خطوات عمليَّة ضدَّ مخطَّطات تهجير الشَّعب الفلسطيني

هل تؤثر عقوبات ترمب ضد "الجنائية" على تحقيقاتها في جرائم الاحتلال بغزَّة؟

الخارجيَّة المصريَّة: متمسِّكون بموقفنا الرَّافض للمساس بحقوق الشَّعب الفلسطيني

المُقاومة توقع قوات الاحتلال بكمائن في مخيمي نور شمس وطولكرم

"البروتوكول الإنساني" في غزَّة.. لماذا يُماطل الاحتلال في تنفيذ التزاماته؟

"إعلام الأسرى" يُطالب بالترَّاجع الفوري عن قرار إلغاء مخصَّصات الأسرى والشُّهداء والجرحى

الإعلان عن مقتل أسير إسرائيلي في قطاع غزة

11 فبراير 2025 . الساعة 10:54 بتوقيت القدس
...
الأسير الإسرائيلي القتيل

كشفت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" إن مسؤولي كيبوتس كيسوفيم أعلنوا مقتل الأسير شلومو منتسور البالغ من العمر 86 عاما في غزة.

ووفق الإذاعة العبرية فإن مقتل الأسير كان منذ بداية عملية طوفان الأقصى، بينما لا تزال جثته في القطاع.

ونقلت منصات فلسطينية عن مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتلال أبلغ عائلة الأسير شلومو أنه قُتل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأبلغ ممثلو الجيش اليوم الثلاثاء عائلة الأسير شلومو منصور الذي أسر من كيبوتس كيسوفيم بأنه قُتل في 7 أكتوبر 2023، وأن جثته لا تزال محتجزة في القطاع.

وأضافت العائلات أن "شلومو منتسور كان يجب أن يعود منذ زمن لدفنه لكن نتنياهو مشغول بعرقلة الصفقة".

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#غزة #أسير إسرائيلي #أسرى إسرائيليون #مقتل أسير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة