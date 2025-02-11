أردوغان: "إسرائيل" لا تفي بالتزاماتها باتِّفاق وقف إطلاق النَّار في غزَّة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "إسرائيل" لا تفي بالتزاماتها المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

يأتي ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس أردوغان خلال اجتماع التعاون الاستراتيجي التركي الماليزي في القرن الجديد، على هامش زيارته الرسمية إلى كوالالمبور بدأها الاثنين.

وأكد، أنه يجب على "إسرائيل" إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وتعويض الأضرار التي أحدثتها، داعيًا إلى تعاون جميع الدول الأعضاء في رابطة آسيان من أجل توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لغزة.

وشدد الرئيس التركي على أنه لا يمكن لأحد أن يدفع الشعب الفلسطيني باتجاه نكبة تهجير جديدة.

وأوضح أن "التكلفة المالية للدمار الذي لحق بقطاع غزة تقدر بـ100 مليار دولار"، مبيناً أن "المتسبب في ذلك إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو".

وأضاف: "يجب على نتنياهو البحث عن موارد لتعويض الأضرار البالغة 100 مليار دولار المتسبب بها في غزة بدلاً من البحث عن مكان للفلسطينيين".

ودعا إلى "تحصيل التعويض من الإدارة الإسرائيلية عن الدمار الذي تسببت به في غزة، ومن ثم البدء بعملية إعادة إعمار القطاع".

وتحدث الرئيس التركي عمّا ارتكبته "إسرائيل" في قطاع غزة، قائلاً: "شهد مليونا إنسان محصورين في مساحة تبلغ 360 كيلومتراً مربعاً واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشيةً وبربريةً في القرن الماضي".

وأردف: "بفضل المقاومة (الفلسطينية) البطولية فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ولا نعتقد أن المقترحات الرامية إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي التي عاشوا فيها لآلاف من السنين يمكن أن تؤخذ على محمل الجد".

المصدر / فلسطين أون لاين