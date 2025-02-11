الخارجيَّة المصريَّة: متمسِّكون بموقفنا الرَّافض للمساس بحقوق الشَّعب الفلسطيني

أكدت مصر على ضرورة تبني المجتمع الدولي نهجًا يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة أو تمييز في ظل المرحلة الحرجة والمفصلية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية المصرية في بيان رسمي لها، إن "السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميين والدوليين الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الأخير على غزة وتداعياته هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة او تمييز.

وشددت الخارجية المصرية على ضرورة أن يراعي هذا النهج "حقوق الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه".

ودعت مصر المجتمع الدولي بمختلف مكوناته الدولية والإقليمية إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية وعلى أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض وما زال يتعرض له الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

وأكدت مصر تمسكها بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق بما فيها حق تقرير المصير والبقاء على الأرض والاستقلال كما تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق مع القيم الإنسانية، ومع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية جنيف الرابعة.

وشددت الخارجية المصرية على أن تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين.

ومن جهتها، قالت إذاعة "جيش الاحتلال"، إن مصر أبلغت البيت الأبيض بأنها لا تنوي أن تكون شريكا في مقترح الرئيس دونالد ترامب لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.

جاء ذلك في الوقت الذي أجرى فيه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي سلسلة من المحادثات مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن أمس الاثنين.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وجود إجماع عربي كامل على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددًا على ضرورة إيجاد حل سياسي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا مكثفة لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، والبدء في إعادة الإعمار دون إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.

وقي وقت سابق، أعربت الخارجية المصرية في بيان لها عن "استهجانها للتصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي تتضمن ادعاءات وتضليلا متعمدا ومرفوضا، يتنافى مع الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة".

وأوضحت الخارجية المصرية، أن "تلك التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين، وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومحطات كهرباء ومياه الشرب، فضلا عن استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين".

كما أكدت "رفضها التام لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن أو السعودية"، معربة عن "تضامنها مع أبناء غزة البواسل الذين يتمسكون بأرضهم، رغم كل ما يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة"، مشددة "على التمسك بالثوابت المصرية والعربية الراسخة، والمرتكزة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان ودول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات