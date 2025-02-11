المُقاومة توقع قوات الاحتلال بكمائن في مخيمي نور شمس وطولكرم

واصلت المقاومة الفلسطينية لليوم السَّادس عشر على التوالي تصدِّيها لعدوان الاحتلال الواسع على طولكرم ومخيماتها مع استمرار حملات الدهم والاعتقال وتدمير ممتلكات المواطنين.

وأعلنت كتائب القسام – كتيبة طولكرم، أنّ مجاهديها تمكَّنوا برفقة سرايا القدس ومجموعات الثأر والتحرير، من استهداف قوة مشاة بجيش الاحتلال بكمينٍ محكم في مخيم نور شمس بطولكرم.

وقالت القسام في بلاغ عسكري، إنه "بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتها القتالية في تمام الساعة 11:30، أكدوا تمكنهم من استهداف قوة من المُشاة بكمين محكم، وبعد تقدم قوة النجدة إلى المكان تم إيقاعهم بين قتيل وجريح في محور حارة المنشية بمخيم نور شمس".

كما تمكن مجاهدو القسام برفقة سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، من استهداف قوة من المُشاة تحصنت داخل منزل في محيط مخيم طولكرم بوابل كثيف من الرصاص محققين إصابات مباشرة.

وأعلنت سرايا القدس، أنها تمكنت من إيقاع قوة مشاة بكمين محكم في واد القلنسوة بمخيم نور شمس وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص المباشر محققين إصابات مؤكدة.

وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق جيش الاحتلال عمليات عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين وتهجير آلاف العائلات وخلفت دمارا واسعا في البنية التحتية.

وخلّف العدوان على طولكرم، استشهاد 8 مواطنين وتهجير الآلاف من منازلهم تحت تهديد السلاح من جنود الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات