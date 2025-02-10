حماس: نتنياهو يتحمَّل مسؤوليَّة قرار المقاومة إرجاء تسليم الأسرى

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المتحدث باسم المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع، إنَّ قرار المقاومة بعدم تسليم الأسرى السبت القادم يتحمل مسؤوليته رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد القانون، في حديث للتلفزيون العربي، مساء اليوم الإثنين، أن الحركة ناشدت الوسطاء منذ أسبوع "بإلزام العدو بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى"، متهمًا إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الأسابيع الماضية ومنع إدخال المساعدات والوقود والخيام.

وشدد على أن "الاحتلال يمارس حربا جديدة على سكان غزة بمنع دخول المساعدات ومواصلة حصاره للقطاع".

وقال: "ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم به العدو الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء اليوم الإثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025م حتى إشعار آخر.

وقال أبو عبيدة، في تغريدة له عبر "التليغرام"، "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".

وأضاف، "وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025م حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".

وفي وقت سابق، حذرت قطر عبر رسائل إلى (إسرائيل) من أن أداء حكومتها والتصريحات الاستفزازية لرئيسها، بنيامين نتنياهو، بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تشكل خطرا على المرحلة الأولى من الاتفاق أيضا.

ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين، عن مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل الرسائل القطرية قوله إن "القطريين نقلوا رسائل غاضبة، وذكّروا مرة تلو الأخرى أن الاتفاق بين (إسرائيل) وحماس هو معهم أيضا، وأنهم يكفلون الاتفاق، وأن أداء (إسرائيل) يشكل خطرا على استمرار تحرير المخطوفين في المرحلة الأولى".