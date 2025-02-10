تقارير تكشُّف: عبَّاس أوقف رواتب أسر الشُّهداء والأسرى بأمر من أمريكا

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الإثنين، مرسوماً رئاسياً بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.

وكشف موقع أكسيوس الأمريكيّ، أنّ رئيس السلطة محمود عباس ألغى القوانين التي كانت تحول المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء، بأمر من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر رفيعة المستوى، أن السلطة الفلسطينية توجهت لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبلغتها عن استعدادها لتغيير طريقة دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ العمليات.

وأوضحت القناة العبريَّة، الطريقة الجديدة التي عمل عليها فريق قام بتعيينه الرئيس أبو مازن ستشمل دفع رواتب للأسرى وعائلاتهم وفقاً لوضعهم المادي والاجتماعي.

وأشارت إلى، أن عباس طالب الولايات المتحدة بإلغاء قانون "تيلور فورس" مقابل تغييره طريقة دفع رواتب الأسرى وعائلاتهم، حيث ينص القانون على عدم تحويل أية مساعدات للسلطة الفلسطينية إلى حين قيامها بوقف دفع رواتب لمنفذي العمليات وعائلاتهم، وكذلك طلب عباس بإزالة العقوبات الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة على السلطة.

وقالت إن السلطة الفلسطينية أبلغت الولايات المتحدة أنها تأمل من "إسرائيل" وقف الخصومات من أموال الضرائب التي تقوم بتحويلها للسلطة.

كما لفتت القناة الـ 12 العبريَّة، أن السلطة تخشى من قيام المحاكم الأمريكية بفرض مخالفات باهظة على السلطة الفلسطينية في نهاية الشهر الحالي ضمن الدعاوى التي رفعتها عائلات أشخاص تضرروا في عمليات فدائية حيث يتهمون السلطة بتشجيع العمليات.