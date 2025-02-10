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الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم

10 فبراير 2025 . الساعة 13:43 بتوقيت القدس
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الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم بعدما أثارت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة مخاوف من حرب تجارية عالمية، مما زاد الطلب على الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.54% إلى 2904.37 دولارات للأوقية (الأونصة) في أحدث التعاملات، في سابع ذروة يسجلها المعدن الأصفر هذا العام.

العقود الآجلة

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.43% إلى إلى 1928.80 دولارا.

وقال المحلل في "يو بي إس" جيوفاني ستاونوفو إن "إعلان ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية جديدة يزيد التضخم ويؤجج المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي. نتوقع مزيدا من ارتفاع الأسعار واستمرار صعود الذهب نحو مستوى 3 آلاف دولار".

وقال ترامب أمس الأحد إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة تبلغ 25% اليوم الاثنين على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة والتي ستضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية على المعادن، وذلك في تصعيد كبير آخر لسياسته التجارية.

رسوم جمركية

وقال ترامب أيضا إنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على العديد من الدول غدا الثلاثاء أو يوم الأربعاء على أن تدخل حيز التنفيذ على الفور تقريبا، وأن تطبق على كل الدول وتماثل ما تفرضه كل دولة على الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الجمعة الماضي إن الافتقار إلى الوضوح بشأن سياسات ترامب وكيف ستؤثر على النمو الاقتصادي والتضخم الذي لا يزال مرتفعا يعزز من نهج التأني في ما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، خاصة مع بقاء سوق العمل في الولايات المتحدة على متانتها.

المصدر / وكالات
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