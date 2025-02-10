وزير الخارجية المصري: هناك إجماعٌ عربي كامل على رفض تهجير الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، وجود إجماع عربي كامل على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددًا على ضرورة إيجاد حل سياسي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن عبد العاطي التقى في واشنطن مساء الأحد، عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي كريس فان هول.

وناقش عبد العاطي مع السيناتور هولن تطورات القضية الفلسطينية والعلاقات المصرية الأميركية.

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تبذل جهودًا مكثفة لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، والبدء في إعادة الإعمار دون إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.

وقي وقت سابق، أعربت الخارجية المصرية في بيان لها عن "استهجانها للتصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي تتضمن ادعاءات وتضليلا متعمدا ومرفوضا، يتنافى مع الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة".

وأوضحت الخارجية المصرية، أن "تلك التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين، وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومحطات كهرباء ومياه الشرب، فضلا عن استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين".

كما أكدت "رفضها التام لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن أو السعودية"، معربة عن "تضامنها مع أبناء غزة البواسل الذين يتمسكون بأرضهم، رغم كل ما يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة"، مشددة "على التمسك بالثوابت المصرية والعربية الراسخة، والمرتكزة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان ودول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

المصدر / وكالات