بيان جديد من "الخارجية" المصرية حول تهجير الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الإثنين، وجود إجماع عربي كامل على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صباح اليوم الإثنين، أن عبد العاطي التقى في واشنطن مساء الأحد، عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي كريس فان هول.

وناقش عبد العاطي مع السيناتور هولن تطورات القضية الفلسطينية والعلاقات المصرية الأميركية.

إجبار الفلسطينيين

وأشار إلى أن مصر تبذل جهودا مكثفة لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، والبدء في إعادة الإعمار دون إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استهجانها لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أدلى بها لوسائل إعلام أميركية، ووصفتها بأنها "ادعاءات مضللة" تهدف إلى التغطية على الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن "إسرائيل ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين، شملت استهداف المستشفيات والمؤسسات التعليمية ومحطات الكهرباء والمياه، إلى جانب استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين".

كما رفضت مصر أي تصريحات إسرائيلية تتحدث عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو دول عربية أخرى، مؤكدة "تضامنها الكامل مع الفلسطينيين وتمسكها بالثوابت المصرية والعربية، التي تدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

المصدر / فلسطين أون لاين