المكتب الحكومي: لم يصل إلى غزَّة إلا ربع العدد المطلوب من خيام الإيواء

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أنه لم يصل حتى الآن إلى القطاع إلا ربع العدد المطلوب من خيام الإيواء للمواطنين الذين دمّر الاحتلال منازلهم خلال حرب الإبادة الجماعية.

وأوضح معروف في تصريحات للتلفزيون العربي، أن أكثر من 14 ألف شخص لا يزالون مفقودين، بينما يعتقد أن عددًا كبيرًا منهم تحت أنقاض المباني المدمرة".

وقال، إن "فرق الإنقاذ تمكنت من استخراج جثامين أكثر من 600 شهيد منذ وقف العدوان الأخير"، مشيرًا إلى أن عشرات الجرحى مهددون بفقدان أطرافهم بسبب تأخر خروجهم من القطاع لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن تصريحات ترمب تعكس جهلًا واضحًا بطبيعة غزة السياسية وطبيعة الصراع مع الاحتلال، مضيفًا، أنه "على ترمب إنهاء الاحتلال إذا كان معنيا بالشعب الفلسطيني كما يدّعي".

ودعا معروف إلى عقد مؤتمر عربي عاجل لبحث آليات وقف المخططات الأمريكية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن "القمة العربية المقبلة في مصر يجب أن تركز على إفشال هذه المخططات".

وأكد معروف أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور يوما بعد يوم، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ووقف المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.

المصدر / فلسطين أون لاين