زعيم حزب إسرائيلي: الترحيل القسري فكرة تتعارض مع "اليهودية"

قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير غولان إن "الترحيل القسري (الترانسفير) هو فكرة تتعارض مع اليهودية وتتعارض مع الصهيونية، وذلك وفق ما نقل صحيفة هأرتس اليوم الإثنين.

وأكد غولان وهو نائب رئيس الأركان السابق في جيش الاحتلال، أن الرئيس الأمريكي ترامب ليس يهوديًا ولا صهيونيًا، لكن من بيننا من هو كذلك – يجب عليه أن يقف ضده ويضمن ألا يصبح أمرًا طبيعيًا في الخطاب الإسرائيلي".

وأيدت معظم الأوساط الإسرائيلية خطاب الرئيس الأمريكي الداعي لتهجير سكان غزةومن ثم امتلاكها، وذلك في إطار خطوة التهجير التي تبنتها حكومة نتنياهو للتخلص من الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين