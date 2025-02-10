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هأرتس: كاتس يسعى لفرض سيطرة على الجيش تماما كما فعل بن غفير مع الشرطة

10 فبراير 2025 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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كاتس إلى جانب رئيس هيئة الأركان المستقيل

قالت صحيفة هأرتس العبرية، إن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يسعى إلى فرض سيطرة سياسية على الجيش، تمامًا كما فعل إيتمار بن غفير مع الشرطة.

وأوضحت الصحيفة اليوم الإثنين: "هذه ليست مبادرة شخصية، بل تم تعيينه لهذا الغرض تحديدًا: تحويل الجيش إلى مؤسسة مسيّسة تخدم أجندة الحكومة، وفقًا للنموذج الذي طبقه بن غفير في جهاز الشرطة، في هذا السياق، سيواجه كل من لا يلتزم بتوجهات الحكومة خطر الإقصاء من الجيش".

ونوهت إلى أن يوم الجمعة الماضي، أمر كاتس بتوجيه توبيخ لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء شلومي بيندر، وذلك بسبب تحذيره خلال اجتماع أمني من أن تنفيذ خطة ترامب لتهجير سكان قطاع غزة قد يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في القدس والضفة الغربية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

تقييمات استخباراتية

وأكملت الصحيفة: "بيندر قام بواجبه، لكنه اكتشف أن لم يُعيَّن لتقديم تقييمات استخباراتية مهنية، بل لتكييف تقارير الاستخبارات وفقًا لما يريد نتنياهو سماعه".

وأردفت أن وزير الحرب كاتس، استخدم توبيخ بيندر كرسالة تهديد لكل قادة الجيش، مفادها أن أي ضابط يعارض خطة ترامب بشأن غزة، أو يخالف توجيهات الحكومة، سيواجه العواقب.

بالنسبة لنتنياهو وحكومته، قالت الصحيفة فإن مفهوم "استخلاص العبر غير موجود. إنهم يرفضون تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لأن العبرة الوحيدة التي استخلصوها من أسوأ كارثة أمنية في تاريخ (إسرائيل)، هي ضرورة استكمال تسييس كل مؤسسات الدولة، وإقصاء أي شخص لا يدين بالولاء لنتنياهو، بما في ذلك داخل الجيش".

وشددت بالقول إنه عندما يقع الفشل القادم، لن يترددوا في إلقاء اللوم على الجيش والاستخبارات، بينما يتهربون مجددًا من أي مسؤولية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#الشرطة #الجيش #كاتس #بن غفير #هأرتس

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