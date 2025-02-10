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قيادة المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال توسع أوامر إطلاق النار في الضفة

10 فبراير 2025 . الساعة 09:26 بتوقيت القدس
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قيادة المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال توسع أوامر إطلاق النار

نقلت صحيفة هآرتس عن قادة وحدات بجيش الاحتلال الإسرائيلي قولهم إن قيادة المنطقة الوسطى وسعت أوامر إطلاق النار بالضفة الغربية، مما زاد من عدد "القتلى المدنيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي".

وقال قادة الوحدات الذين تحدثت معهم الصحيفة إن التغيير في الأوامر مصدره قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط وقائد فرقة الضفة يكي دولف.

وذكر مصدر أمني للصحيفة أنهم يعتقدون أن ارتفاع عدد القتلى "غير المسلحين" في الضفة مؤخرا غير اعتيادي، في حين أوضح جنود إسرائيليون شاركوا في عملية الضفة أن أوامر إطلاق النار واسعة، وسهلت على الجنود الضغط على الزناد.

وذكر الجنود أن قائد المنطقة الوسطى سمح بإطلاق النار بقصد القتل في الضفة دون اللجوء إلى الاعتقال.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#جيش الاحتلال #الضفة #جرائم الاحتلال #أوامر إطلاق النار

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