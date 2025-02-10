رابط تحديث بيانات المستفيدين لدى وكالة الغوث "الأونروا"

نشرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" رابطا لتحديث المستفيدين لديها في قطاع غزة، بياناتهم، وذلك في إطار تسهيل مهام توزيع وتسليم المساعدات المادية والإغاثية.

وقالت الوكالة: "يسرنا أن نقدم لكم هذا النظام الإلكتروني الذي يهدف إلى تسهيل إدارة وتحديث بيانات المستفيدين، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لكم، من خلال هذا النظام، يمكنكم الوصول إلى معلوماتكم الشخصية بأمان، وتتبع الخدمات المتاحة، والمساهمة في تحسين تجربة الاستفادة من برامج الوكالة المختلفة.

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وأكدت الوكالة أنها تسعى لخدمة الجمهور بشكل أفضل وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والفعالية.

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المصدر / فلسطين أون لاين