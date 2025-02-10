صحيفةٌ عبريَّة: قائدُ في جيش الاحتلال أعطى أوامر لتنفيذ عمليات إعدام ميدانيَّة في الضَّفَّة

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن أوامر جديدة أعطاها قائد المنطقة الوسطى لضباط وجنود الاحتلال في الضفة الغربية، لتنفيذ عمليات إعدام ميدانية في الضَّفَّة الغربية.

وقالت "هآرتس" نقلًا عن ضباط وجنود في جيش الاحتلال قولهم، إنّ "قائد المنطقة الوسطى أعطى أوامر تسمح بإطلاق النار على كل سيارة تخرج من مناطق العمليات في الضفة الغربية".

وأشارت إلى أنه أعطى أيضًا أوامر بقتل كل من "يعمل في الأرض" في مناطق العمليات في الضفة الغربية بزعم زرعهم ألغامًا.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه الواسع على الضفة الغربية، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين، بالإضافة إلى حملة الاعتقالات الواسعة في عدة مناطق.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا عسكريًا على شمال الضفة استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما. ثم وسّع الاحتلال عدوانه إلى مدينة طولكرم ومخيمها في 27 من الشهر نفسه، قبل أن يقتحم بلدة طمون ومخيم الفارعة في محافظة طوباس في الثاني من فبراير/شباط الجاري، حيث انسحب من طمون بعد حصار دام 7 أيام ويواصل عدوانه حتى الآن على مخيم الفارعة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي شنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعد الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 910 فلسطينيين، بينهم 183 طفلا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين