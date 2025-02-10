الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية.

في نابلس، اقتحمت آليات قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك، وداهم الجنود عددًا من منازل المواطنين في الحي الشرقي من البلدة، واعتقلت شابًا في منطقة وادي الباذان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، فيما أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها وسط انتشار كثيف للجنود في المخيم.

وفي طولكرم، دوت سلسلة انفجارات في مخيم نور شمس، فيما شرعت قوات الاحتلال في تدمير شارع المقبرة وفرضت حظر تجول على سكان المنطقة الشرقية.

كما اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية مصحوبة بجرافة بلدة طمون جنوبي طوباس، واعتقل الجنود شابًا من المنطقة.

وفي جنين، واصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه الواسع على المدينة ومخيمها لليوم الـ 21 تواليًا، وسط حرق وتدمير لمنازل المواطنين وتخريب للبنية التحتية، واعتقالات واسعة بين المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن آليات عسكرية لقوات الاحتلال اقتحمت الليلة بلدة السيلة الحارثية غربي مدينة جنين، واعتقلت عددًا من الشبان وأشعلت النيران في أحد المنازل. وترافق ذلك مع اشتباكات مسلحة قام خلالها مقاومون بتفجير عبوات ناسفة خلال تصديهم لعملية الاقتحام.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فجرت منزلاً، وأحرقت آخر بمنطقة الواد في البلدة. كما خلفت دماراً في محلات تجارية، وممتلكات عامة وخاصة في السيلة الحارثة.

المصدر / وكالات