كتائب القسَّام تزفُّ شهيدها إياس الأخرس في مخيم نور شمس

زفَّت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، شهيدها المجاهد إياس عدلي الأخرس، الذي ارتقى عقب خوضه اشتباكًا من المسافة صفر مع جنود الاحتلال داخل مخيم نور شمس بطولكرم شمال الضفة الغربية.

وأكدت كتائب القسَّام، أن جيش الاحتلال سيتلقَّى المزيد من كمائن الموت التي رآها جنوده بأم أعينهم في أزقة وشوارع الضفة الغربية.

واستشهد القسامي الأخرس بعد خوضه اشتباك مع قوات الاحتلال من “مسافة صفر” في مخيم نور شمس بطولكرم.

وأوقع الشهيد الأخرس، قوة راجلة من جيش الاحتلال بكمين محكم داخل حارة المدارس بمخيم نور شمس في طولكرم قبل أن يرتقي شهيداً.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطوكرم، وتصدى مقاومون لاقتحام الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة في عدة محاور داخل المخيم.

ومنذ ساعات فجر الأحد، ارتقت شهيدتان، إحداهما حامل في شهرها الثامن، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، جراء الاقتحام المستمر لمخيم نور شمس للاجئين شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إن المواطنة رهف فؤاد عبد الله الأشقر (21 عاماً) استشهدت جراء عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس، بينما ارتقت المواطنة سندس جمال محمد شلبي (23 عامًا) وهي حامل بالشهر الثامن، وفارق جنينها الحياة، وأصيب زوجها بجروح حرجة برصاص الاحتلال.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مخيم نور شمس، وفرضت عليه حصارًا مشددًا من جميع جهاته ومداخله، ونشرت جنود المشاة الذين نفذوا عمليات دهم وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين داخله وفي محيطه، وطردت سكانها وحولتها إلى ثكنات عسكرية، وتحديدًا في حارات جبل النصر، والصالحين، والمنشية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات