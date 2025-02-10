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"غزَّة ليست عقارًا  يُباع ويُشترى"

الرَّشق: تصريحات ترمب عبثية وتعكس جهلًا عميقًا بفلسطين والمنطقة

10 فبراير 2025 . الساعة 07:18 بتوقيت القدس
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الرَّشق: تصريحات ترمب عبثية وتعكس جهلًا عميقًا بفلسطين والمنطقة

استنكر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن “شراء وامتلاك غزة”، مؤكدًا أنها تصريحات عبثية وتعكس جهلًا عميقًا بفلسطين والمنطقة.

وقال الرشق في تصريح صحفي، "غزة ليست عقارًا  يُباع ويُشترى،  وهي جزء  لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".

وأضاف، أنّ "التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية تاجر العقارات، وصفة فشل"، مشددًا على أنّ شعبنا  الفلسطيني سيفشل كل مخططات التهجير والترحيل.  

وتابع "غزة لأهلها ، وهم لن يغادروها إلا إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948”.

وقال ترمب في حديث مع  الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إنه "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها"، وأكد أنه قد يمنح أجزاء من القطاع لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها.

وأضاف نرمب أنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، وسيهتم بالفلسطينيين ويتأكد "من أنهم لن يقتلوا".

وتابع "غزة موقع عقاري مميز لا يمكن أن نتركه.. سنقوم بإعادة بناء غزة عبر دول ثرية أخرى في الشرق الأوسط".

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها حلفاء دوليون ودول عربية، يصر ترامب على مقترحه، وقال -في وقت سابق- إن "إسرائيل ستسلّم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال".

المصدر / فلسطين أون لاين
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