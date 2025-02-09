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"تصريحات وقحة وغير مسؤولة".. حماس تدين مقترح نتنياهو بإقامة دولة فلسطينيَّة على الأراضي السُّعوديَّة

09 فبراير 2025 . الساعة 18:27 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية  بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن اقتراحه إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية.

وأكّدت الحركة، في بيانٍ صحافي،  مساء اليوم الأحد، أن تصريحات "مجرم الحرب نتنياهو العدائية بحق المملكة وشعبنا الفلسطيني، تعكس نهجاً استعلائياً، وعقلية استعمارية تتجاهل الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض".

وأثنت حماس، على الموقف السعودي الرافض لهذه التصريحات غير المسؤولة والوقحة، التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الأعراف الدبلوماسية".

وأكّدت تقديرها لـ"موقف المملكة الثابت ضد أي مخططات تهدف إلى تهجير شعبنا الفلسطيني، ودعمها المستمر لقضيته العادلة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على أرضه".

ودعت الحركة في ختام بيانها، إلى "موقف عربي موحد يتصدى لهذه التصريحات الاستعمارية التي تعكس الأطماع التوسعية للاحتلال في منطقتنا العربية، وضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لإرغامه على وقف عدوانه المستمر ضد شعبنا وأمتنا".

يشار إلى أن رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال في مقابلة مع القناة الـ 14 العبرية الجمعة، إن "لدى السعودية ما يكفي من الأراضي لتوفير دولة للفلسطينيين".

وأثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى"، ردود فعل واسعة عبر العالم.

وعبرت دول عدة بوجهات مختلفة على رأسها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة عن "رفضها أي تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم"، وطالبت بـ"العمل على تجسيد حل الدولتين ومنح الفلسطينيين فرصة العيش في دولتهم".

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#حماس #السعودية #نتنياهو #خطة ترامب

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