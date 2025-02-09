هاكرز "حنظلة"... تفاصيل الاستيلاء على بيانات "حسَّاسة" من الشُّرطة "الإسرائيليَّة"

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت تقارير عبريَّة، تفاصيل استيلاء مجموعة " هاكرز" إيرانية من الاستيلاء على أكثر من 2 تيرابايت بيانات حساسة من الشرطة الإسرائيلية في ما وصف بأنه أحد الاختراقات الكبيرة للأجهزة الأمنية التابعة لدولة الاحتلال في مجال الأمن السيبراني.

وقالت القناة الـ 12 العبرية، أن مجموعة هاكرز "حنظلة" التي تعتبرها إسرائيل مرتبطة بأجهزة المخابرات الإيرانية تمكنت من اختراق بيانات للشرطة الإسرائيلية وسيطرت على 2.1 تيرابايت من المواد حيث أن من بينها وثائق وأفلام وصور.

وقد نقلت القناة عن وسائل اعلام إيرانية، أن المجموعة تمكنت من " الاستيلاء على وثائق خاصة بالموظفين ومخزون الأسلحة وسجلات طبية وسجلات المحكمة ووثائق هوية".

كما أوضحت، أنَّ المجموعة قامت بفسح المجال للوصول الى 350 ألف وثيقة للعموم فيما يعتقد ان الاختراق سيكون له تداعيات كبيرة على الداخل الإسرائيلي وسط توتر غير مسبوق بين طهران وتل أبيب ينذر بحري إقليمية مدمرة مع تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة في الولايات المتحدة.

وشهدت (إسرائيل) ارتفاعاً حاداً في الهجمات السيبرانية منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تُشير التقديرات إلى أن معدل الهجمات تضاعف ثلاث مرات خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

وتنوعت الاستهدافات لتشمل وزارات حكومية، مثل وزارتي الدفاع والعدل، بالإضافة إلى مؤسسات بحثية وأخرى معنية بالشؤون الاجتماعية.

ويؤكد الخبراء أن هدف مثل هذه الهجمات ليس سرقة البيانات فحسب، بل خلق تأثير نفسي وتأجيج التوترات الداخلية.

مع تصاعد التوتر السيبراني، تظل الحرب الإلكترونية بين إيران و"إسرائيل" محوراً أساسياً في العلاقات المتوترة بين البلدين، في ظل محاولات متبادلة للتأثير في الرأي العام وإضعاف العدو من الداخل.