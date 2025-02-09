الإعلام العبريّ: قائد القيادة الوسطى الأميركي يلغي زيارته لقطاع غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قائد القيادة الوسطى بالجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريلا كان سيزور قطاع غزة للمرة الأولى.

وقالت الإذاعة العبريَّة، اليوم الأحد، إنه وبعد إعلان ترامب عن خطته لخروج سكان غزة طوعًا من القطاع، كان من المفترض أن يقوم قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، الجنرال مايكل كوريلا، الذي زار البلاد في الأيام الأخيرة، بزيارة إلى قطاع غزة للمرة الأولى.

وأوضحت، أن الجنرال كوريلا ألغى زيارته لغزة، وبدلًا من ذلك، عقد اجتماعات في "الكِرياه" بتل أبيب، كما زار منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "THAAD" المتمركزة في إسرائيل.

وتقدّر جهات في المنظومة الأمنية أن إلغاء زيارة الجنرال الأمريكي الرفيع جاء على خلفية إعلان الرئيس ترامب عن خطته لنقل المدنيين من غزة، وأنه بعد طرح خطة الترانسفير، فضّل عدم زيارة القطاع في هذه الفترة.