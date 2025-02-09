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بالفيديو والصور في حادثين منفصلين... 4 شهداء برصاص جيش الاحتلال جنوب وشمال قطاع غزَّة

09 فبراير 2025 . الساعة 15:27 بتوقيت القدس
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في حادثين منفصلين... 4 شهداء برصاص جيش الاحتلال جنوب وشمال قطاع غزَّة
غزة/ فلسطين أون لاين

اُستشهد 4 مواطنين بينهم سيدة فلسطينية، اليوم الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حادثين منفصلين جنوب وشمال قطاع غزة، يأتي ذلك بعد انسحاب جيش الاحتلال من محور "نتساريم"، الذي يفصل القطاع  عن وسطه وجنوبه.

وأوضحت مصادر طبية، أن 3 شهداء وصلوا إلى المستشفى المعمداني بغزة؛ إثر استهداف الاحتلال لمواطنين أثناء عودتهم لمنازلهم شرق دوار الكويت شرق مدينة غزة.

وفي حادث منفصل، استشهدت امرأة فلسطينية مُسنة من عائلة مهنا، بعد أن أطلق جيش الاحتلال الرصاص عليها شرق بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 48189 شهيدًا و111640 مصابًا، منذ 7 أكتوبر 2023.

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وذكرت الصحة الفلسطينية، في بيانٍ، أن 8 شهداء ومصابيْن اثنيْن وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 7 جثث لشهداء جرى انتشالها من تحت الأنقاض، وشهيد جديد، وحالتا إصابة.

وأكدت الوزارة الفلسطينية، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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#قطاع غزة #خانيونس وحي الزيتون

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