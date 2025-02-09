الصحة: انتشال 7 شهداء من تحت الأنقاض واستشهاد آخر متأثراً بجراحه

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 8 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الإبادة إلى 48189 شهيدا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن بين الشهداء 7 تم انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة، وشهيد ارتقى متأثراً بإصابته في وقت سابق من حرب الإبادة.

وأفادت بارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلي إلى 48189 شهيد و 111640 جريحا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، أشارت الصحة إلى إضافة عدد 572 شهيد للإحصائية التراكمية لشهداء الإبادة، "ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين".

وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

المصدر / فلسطين أون لاين