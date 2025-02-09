فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أوكسفام: الحرب سحقت احتياجات المواطنين ومياه الشرب تتصدر القائمة

هويدي لـ"فلسطين": خطة تهجير أهالي غزة "لن تمر" ويجب التصدي لها بقوة

النقاط التعليمية في غزة.. إقبال متزايد وتحديات لا متناهية

استشهاد سيدة حامل.. الاحتلال يحاصر مخيم نور شمس وينشر قناصة في محيطه

انتقاد فلسطيني للازدواجية الدولية في التعامل مع قضيتي الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين

خبير عسكري: مشاهد القسام تؤكد فشل طروحات النصر وتعمق الأزمة بين الإسرائيليين

حماس: الانسحاب من محور نتساريم يؤكد فشل أهداف العدوان

جيش الاحتلال يبدأ مناورات عسكرية بالضفة والجولان والبحر الميت

بعد "الإبادة الإسرائيلية".. مبادرة فردية لزراعة الأشجار وإعادة "خضرة غزة"

جيش الاحتلال ينسحب من محور الموت "نتساريم" بالكامل

أوكسفام: الحرب سحقت احتياجات المواطنين ومياه الشرب تتصدر القائمة

09 فبراير 2025 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
...

قالت المتحدثة باسم منظمة أوكسفام الدولية هديل القزاز، إن ما يدخل إلى قطاع غزة من مساعدات إنسانية لا يغطي إلا جزءا قليلا من احتياجات المواطنين التي سحقتها حرب الإبادة على غزة خلال خمسة عشر شهرا.

وأشارت القزاز في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن المياه النظيفة والصالحة للشرب تتصدر قائمة الاحتياجات لدى المواطنين، لا سيّما بعد تدمير معظم خطوط المياه في قطاع غزة، علاوة على الاحتياجات الطبية، مع تعمد الاحتلال تدمير القطاع الصحي، وتجاوز أعداد المصابين المئة ألف مصاب؛ ما يحتم إدخال المزيد من المستلزمات الطبية.

كما أشارت القزاز إلى النقص الحاد في الخيام والكرفانات، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين خلال المنخفض الجوي الحالي، في ظل تكدس مراكز الإيواء وعجزها عن استقبال المزيد من النازحين.

وسبق أن أطلقت بلديات قطاع غزة تحذيرات من عدم قدرتها على تغطية احتياجات المواطنين من المياه أو معالجة مياه الصرف الصحي، حيث يعرقل الحصار الإسرائيلي خطط استيعاب النازحين العائدين في ظل عدم سماحها حتى الآن بإدخال الخيام والمنازل المؤقتة لإيواء السكان، واستمرار نقص المياه وتضرر شبكات الصرف الصحي، وتراكم النفايات، وشح الوقود.

كما تواجه البلديات شحاً في الإمكانات المتاحة من مستلزمات لوجستية وآليات، إذ دمر الاحتلال عددا كبيرا من مرافق البلديات ومبانيها، و80% من الآليات المستخدمة في كل المجالات والأعمال سواء الحركة، والصيانة وجمع النفايات، والمياه، والصرف الصحي.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#أوكسفام #النازحين #حرب الإبادة #الإيواء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة