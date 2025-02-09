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جيش الاحتلال ينسحب من محور الموت "نتساريم" بالكامل

حماس: الانسحاب من محور نتساريم يؤكد فشل أهداف العدوان

09 فبراير 2025 . الساعة 11:49 بتوقيت القدس
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أكدت حركة حماس أن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم هو انتصار لإرادة شعبنا، وتتويج لصمود وبطولات مقاومتنا الباسلة، وتأكيد على فشل أهداف العدوان الإرهابي.

وقالت حماس في بيان لها، الأحد: لقد أسقط شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، بصموده وثباته على أرضه، وتضحيات وبطولات أبنائه في المقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام، أوهام الاحتلال وقيادته الفاشية بالسيطرة العسكرية على القطاع وتقسيمه، ومحاولات فرض أمر واقع عبر عمليات الإبادة والتجويع والتدمير الممنهج.

وشددت على أن إتمام هذا الانسحاب من نتساريم، وفرض إعادة ربط وسط القطاع بشماله، واستمرار عودة النازحين إلى أرضهم وديارهم في مناطق شمال قطاع غزة، والمضيّ في عمليات تبادل الأسرى وتحرير أسرانا من سجون الاحتلال؛ يؤكد تصميمنا على التمسّك بحقوق شعبنا في الحرية على أرضه.

وأضافت حماس: "عازمون على إفشال مخططات تهجيره، ومواصلة النضال حتى إنجاز تطلعاته في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وانسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بشكل كامل من محور الموت "نتساريم" وسط قطاع غزة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية، وذلك بعد عام وثلاثة أشهر من السيطرة عليه خلال حرب الإبادة .

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يظهر إصدار ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات لجنوده بالانسحاب النهائي من محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #حرب الإبادة #محور نتساريم

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