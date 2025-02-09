مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية في باحاته

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسًا تلمودية علنية بشكل جماعيٍ وسط حراسة من قوات الاحتلال.

وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين المتطرفين من انتهاكاتهم في القدس المحتلة وبحق المسجد الأقصى المبارك.

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” 303 انتهاكات ارتكبها الاحتلال والمستوطنين في القدس المحتلة خلال يناير 2025، فيما اقتحم 6161 مستوطنا المسجد الأقصى.

ووثق المركز ارتقاء شهيد في القدس المحتلة جراء الانتهاكات، فيما أصيب 11 آخرين، واعتقل الاحتلال 86 مواطنا من القدس، ونفذ 70 اقتحاما و33 مداهمة للمنازل، ونصب 27 حاجزا عسكريا.

وأصدر الاحتلال قرار إبعاد واحد، ونفذ 16 عملية إطلاق نار، و20 اعتداء بحق المقدسات، واعتدى على الطواقم الطبية، وهدم 27 منزلا وممتلكة، فيما نفذ المستوطنون 6 اعتداءات و4 أنشطة استيطانية.

وتتصاعد الدعوات لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، وشحذ الهمم لمواجهة مخططات التهويد والتقسيم التي يحاول فرضها الاحتلال والمستوطنون، عبر نهج فرض الأمر الواقع.

وشددت الدعوات على ضرورة الحشد والتأكيد على إسلامية المسجد الأقصى المبارك، وأنه لا حق لأي كان في المسجد، ورفضا لمخططات الاحتلال الرامية لهدم المسجد وبناء الهيكل المزعوم.

وشهد عام 2024 استمرار لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين في الأقصى، وتواصلت حدة ووتيرة الاقتحامات خلال العام ليصل مجموع المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد المبارك إلى 59 ألفا و584 مستوطنا متطرفا.

المصدر / فلسطين أون لاين