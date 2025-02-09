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لجنة الإغاثة برفح تطلق مشروعاً للتسجيل في الإيواء المؤقت

09 فبراير 2025 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
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أعلنت لجنة الإغاثة والتنمية بمحافظة رفح عن بدء التسجيل لمشروع الإيواء المؤقت، الخاص بالمسار الفردي لأهالي محافظة رفح وفق الشروط التالية:

الفئة المستهدفة : 

  1. الهدم الكلي.
  2. الهدم الجزئي (غير صالح للسكن).
  3. الوحدة السكنية متعذر الوصول إليها (تقع ضمن المناطق المصنفة خطر).

تخضع هذه الفئات للتدقيق من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان.

شروط التسجيل : 

  1. يتوفر لدى المسجل قطعة أرض  ضمن محافظة رفح وتستوفي الاشتراطات التنظيمية والقانونية للبلدية وحقوق التصرف.
  2. ألا يكون استفاد خلال ال 3 أشهر الماضية من خيمة ويتم تدقيق البيانات مع الجهات الخاصة لضمان عدم ازدواجية الاستفادة.
  3. التعهد بعدم بيع الخيمة أو استخدامها لاغراض تجارية.
  4. للتسجيل، اضغط على الرابط

ملاحظات/

  • سيتم تدقيق البيانات عبر زيارة ميدانية من لجنة مختصة.
  • ينتهي التسجيل بمشروع الإيواء المؤقت بتاريخ 16/2/2025.
المصدر / فلسطين أون لاين
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#المنازل المدمرة #الإيواء #لجنة إغاثة

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