لجنة الإغاثة برفح تطلق مشروعاً للتسجيل في الإيواء المؤقت

أعلنت لجنة الإغاثة والتنمية بمحافظة رفح عن بدء التسجيل لمشروع الإيواء المؤقت، الخاص بالمسار الفردي لأهالي محافظة رفح وفق الشروط التالية:
الفئة المستهدفة :
- الهدم الكلي.
- الهدم الجزئي (غير صالح للسكن).
- الوحدة السكنية متعذر الوصول إليها (تقع ضمن المناطق المصنفة خطر).
تخضع هذه الفئات للتدقيق من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان.
شروط التسجيل :
- يتوفر لدى المسجل قطعة أرض ضمن محافظة رفح وتستوفي الاشتراطات التنظيمية والقانونية للبلدية وحقوق التصرف.
- ألا يكون استفاد خلال ال 3 أشهر الماضية من خيمة ويتم تدقيق البيانات مع الجهات الخاصة لضمان عدم ازدواجية الاستفادة.
- التعهد بعدم بيع الخيمة أو استخدامها لاغراض تجارية.
- للتسجيل، اضغط على الرابط
ملاحظات/
- سيتم تدقيق البيانات عبر زيارة ميدانية من لجنة مختصة.
- ينتهي التسجيل بمشروع الإيواء المؤقت بتاريخ 16/2/2025.
المصدر / فلسطين أون لاين