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قائد أمن مستوطنة يصادر أسلحة لعناصر أمن السلطة في رام الله

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قائد أمن مستوطنة يصادر أسلحة لعناصر أمن السلطة في رام الله

09 فبراير 2025 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
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أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن قائد أمن بمستوطنة "تلمون" في الضفة الغربية، دخل مدينة رام الله وواجه عناصر شرطة فلسطينيين وصادر أسلحتهم.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن قائد الأمن بمستوطنة تلمون دخل حي الريحان في رام الله حيث يسكن كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الحادثة تهدد بوقف التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة.

وقد نقلت منصات فلسطينية عن مصادر إسرائيلية قولها إن مسؤول الأمن في مستوطنة "تلمون" اقتحم وسط رام الله مرتديا زيه العسكري يوم أمس السبت.

وأضافت تلك المصادر أن المسؤول الأمني اعترض أفراد شرطة السلطة الفلسطينية وصادر أسلحتهم قبل أن يعود إلى المستوطنة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال "فتح تحقيقا" في الحادثة.

كما أوردت منصات "توضيحا" من شرطة السلطة قالت فيه "كنا نلاحق مروّجي مخدرات في نهاية ضاحية الريحان برام الله حين اعترضتنا دورية إسرائيلية، ولم يصادروا أي سلاح".

ويوم أمس السبت، اختطفت أجهزة أمن السلطة، انثنين من عناصر المقاومة المطاردين للاحتلال الإسرائيلي في جنين، تزامنا مع عدوانه المتواصل والواسع على مدن شمال الضفة الغربية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أمن السلطة #التنسيق الأمني

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