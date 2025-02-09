الأونروا توزيع الطحين اليوم الأحد 9 فبراير على حروف جديدة.. تعرف عليها

أعلنت وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن توزيع كابونات الطحين يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، وذلك على النحو التالي:
الفئة المستهدفة:
- العائلات المكونة من 2 أفراد (من حرف الألف إلى حرف اللام).
- باقي العائلات المكونة من 3 أفراد أو أكثر.
أماكن التوزيع:
- مركز توزيع النصيرات.
- مركز توزيع هاي كلاس (أبو عريف).
- مركز المخاتير.
توضيحات هامة
- سكان النصيرات والبريج والمغراقة: يتوجهون إلى مركز توزيع النصيرات.
- سكان دير البلح والمغازي والزوايدة: يتوجهون إلى صالة هاي كلاس شارع أبو عريف دير البلح.
وعليه يمكن للمواطنين التوجه إلى المراكز المذكورة أعلاه وفقاً للتعليمات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المعمول بها.
المصدر / فلسطين أون لاين