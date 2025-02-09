الأونروا توزيع الطحين اليوم الأحد 9 فبراير على حروف جديدة.. تعرف عليها

أعلنت وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن توزيع كابونات الطحين يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، وذلك على النحو التالي:

الفئة المستهدفة:

العائلات المكونة من 2 أفراد (من حرف الألف إلى حرف اللام).

باقي العائلات المكونة من 3 أفراد أو أكثر.

أماكن التوزيع:

مركز توزيع النصيرات.

مركز توزيع هاي كلاس (أبو عريف).

مركز المخاتير.

توضيحات هامة

سكان النصيرات والبريج والمغراقة: يتوجهون إلى مركز توزيع النصيرات.

سكان دير البلح والمغازي والزوايدة: يتوجهون إلى صالة هاي كلاس شارع أبو عريف دير البلح.

وعليه يمكن للمواطنين التوجه إلى المراكز المذكورة أعلاه وفقاً للتعليمات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المعمول بها.

المصدر / فلسطين أون لاين