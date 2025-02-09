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الأونروا توزيع الطحين اليوم الأحد 9 فبراير على حروف جديدة.. تعرف عليها

09 فبراير 2025 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
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أعلنت وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن توزيع كابونات الطحين يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، وذلك على النحو التالي:

 الفئة المستهدفة:

  •   العائلات المكونة من 2 أفراد (من حرف الألف إلى حرف اللام).
  •   باقي العائلات المكونة من 3 أفراد أو أكثر.

  أماكن التوزيع:

  •  مركز توزيع النصيرات.
  • مركز توزيع هاي كلاس (أبو عريف).
  • مركز المخاتير.

توضيحات هامة

  • سكان النصيرات والبريج والمغراقة: يتوجهون إلى مركز توزيع النصيرات.
  • سكان دير البلح والمغازي والزوايدة: يتوجهون إلى صالة هاي كلاس شارع أبو عريف دير البلح.

وعليه يمكن للمواطنين التوجه إلى المراكز المذكورة أعلاه وفقاً للتعليمات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المعمول بها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأونروا #طحين

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