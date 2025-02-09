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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 9 فبراير

09 فبراير 2025 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
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تبقى الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، باردة في ساعات النهار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً نهاراً، ومع ساعات المساء والليل يعود الجو ليكون بارداً جداً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

  • الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط أمطار.
  • الأجواء نهارًا: غائمة جزئياً.
  • الأجواء ليلًا: شديدة البرودة.
  • الرياح: خفيفة.
المصدر / فلسطين أون لاين
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