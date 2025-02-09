جيش الاحتلال ينسحب من محور الموت "نتساريم" بالكامل

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بشكل كامل من محور الموت "نتساريم" وسط قطاع غزة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية، وذلك بعد عام وثلاثة أشهر من السيطرة عليه خلال حرب الإبادة .

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يظهر إصدار ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات لجنوده بالانسحاب النهائي من محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

المغول الجُدُد!

"لن نترك شيئاً للغزيين"

جنود الاحتلال يحرقون الممتلكات

قبيل انسحابهم من محور "نتساريم" في قطاع غزة pic.twitter.com/J1WMnUV72j — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) February 8, 2025

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أنه "بموجب الاتفاق، يتعين على إسرائيل أن تستكمل الانسحاب من آخر البؤر الاستيطانية على محور نتساريم، والتي تمثل رمزاً لمناورات الجيش الإسرائيلي في غزة ورمزاً لتطلعات المستوطنين للاستيطان في القطاع".

وبينت أن المواقع المزمع إخلاؤها تقع شرق شارع صلاح الدين، مما يعني أن جيش الاحتلال لن يبقي على أي وجود له في وسط وشمال قطاع غزة، باستثناء قوات الفرقة 162 التي تنتشر على طول المنطقة العازلة قرب الحدود.

بعد إعطاء الجيش الإسرائيلي أمرا بالانسحاب منه في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في #غزة.. تعرف على محور نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه #الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/DhCwyAUuWy — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 9, 2025

وأضافت: "من الآن فصاعداً، لن تبقى القوات في القطاع إلا في المنطقة العازلة وفيلادلفي".

وكانت قوات جيش الاحتلال قد نفذت أول عملية انسحاب جزئي من محور نتساريم في اليوم السابع من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

أشارت الصحيفة إلى أن محور نتساريم كان يمثل نقطة إستراتيجية للمناورة العسكرية الإسرائيلية، فضلا عن أهميته لدى المستوطنين الذين كانوا يطمحون للعودة إلى الاستيطان في شمال القطاع.

وعرضت هيئة البث الإسرائيلية مشاهد قالت إنها تظهر حرق الجنود الإسرائيليين أمتعة ومعدات في محور نتساريم قبل انسحابهم.

"نتجهز للخروج النهائي لكن لا تقلقوا سنعود"

ضابط إسرائيلي يعطي تعليمات لجنوده بالانسحاب النهائي من #محور_نتساريم وفق صفقة تبادل إطلاق الأسرى ووقف إطلاق النار#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/AdF3VjAEK7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 8, 2025

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في حركة حماس لوكالة الأنباء الفرنسية، إن عدم التزام الاحتلال بتطبيق كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار يعرض التهدئة لخطر الانهيار، في حين لم تبدأ بعد المحادثات في شأن مرحلته الثانية.

كما حذّر عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم من أن الاتفاق في خطر، مؤكدا أن الحركة لا تريد العودة إلى الحرب.

وقبل نحو أسبوعين، بدأ جيش الاحتلال سحب قواته تدريجيا من محور نتساريم، وتمكن أكثر من نصف مليون فلسطيني من المهجرين من العودة إلى شمال قطاع غزة من مناطق الجنوب والوسط.

وحسب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يتعين في اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق، أن تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط غزة، بما في ذلك محور نتساريم ودوار الكويت، مع تفكيك المنشآت العسكرية بشكل كامل.

ويشمل الاتفاق أيضا منح حرية التنقل لأهالي قطاع غزة في جميع مناطق واستمرار عودة النازحين إلى أماكن سكنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين