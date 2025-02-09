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الاحتلال يحاصر مخيم نور شمس وينشر قناصة في محيطه

09 فبراير 2025 . الساعة 08:24 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوات جيش الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة الغربية فجر اليوم الأحد، في حين سُمع دوي انفجارات وإطلاق نار داخل المخيم.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال دفع بقوات كبيرة نحو المخيم مصحوبة بجرافات ثقيلة، كما نشر قناصته في المنطقة وحصار المخيم، وسط تحليق لطيران الاستطلاع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال يمنع طواقمه من دخول مخيم نور شمس بعد تلقيها بلاغا بوجود إصابات.

وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق جيش الاحتلال عمليات عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين وتهجير آلاف العائلات وخلفت دمارا واسعا في البنية التحتية.

وبدأت قوات الاحتلال عملياتها في مخيم جنين يوم 21 يناير/كانون الثاني، ثم وسعتها إلى مدينة طولكرم وبلدة طمون ومخيم الفارعة في محافظة طوباس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طولكرم #مخيم نور شمس

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