القسام تنشر مراحل تسليم الدفعة الخامسة للأسرى من داخل الأنفاق

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- صورا حصرية لعملية تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين، التي جرت اليوم السبت في دير البلح وسط قطاع غزة.

وبدأت الصور بقيام أحد مقاتلي القسام بفض خطاب وإبلاغ الأسرى الثلاثة -الذين كانوا معه داخل أحد الأنفاق– وهم أوهاد بن عامي، وإيلي شعربي، وأور ليفي، بقرار إطلاق سراحهم.

وأبدى الأسرى الثلاثة فرحة بنبأ إطلاق سراحهم، وتحدثوا باللغة العبرية إلى الكاميرا التي كانت تصورهم، قبل أن يستلموا ملابس تحمل اسم وصورة كل واحد منهم.

‼️🚨من الأنفاق ووحدة الظل، إلى التسليم ووحدة النخبة، بقرار من كتائب القسام . pic.twitter.com/OPaP6A7GbT — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) February 8, 2025

وارتدى الثلاثة ملابسهم داخل النفق تم تلقوا تعليمات من المقاتلين بالتحرك للخارج رفقة حراسهم من فرقة الظل. وبدا أنهم قطعوا مسافة معقدة وليست قصيرة تحت الأرض.

وبعد ذلك، ظهرت سيارات بيضاء في أرض زراعية، وتم إنزال الأسرى منها ونقلهم إلى سيارات أخرى يشرف عليها مقاتلون من وحدة النخبة القسامية التي أوصلتهم بدورها إلى موقع التسليم.

وأظهرت الصور أيضا تبادل الأسرى أحاديث مع الحراسة التي كانت ترافقهم داخل السيارة حتى وصولهم إلى مكان تسليمهم في وسط القطاع.

وكان الثلاثة قد وجهوا الشكر للقسام خلال مراسم تسليمهم، وقالوا إنهم بقوا على قيد الحياة بفضل هؤلاء المقاتلين، وأعربوا عن غضبهم من الحكومة الإسرائيلية، التي وصفوها بالفاشلة.

المصدر / فلسطين أون لاين