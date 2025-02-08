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200 من عمداء الأسرى تحرروا ضمن الدفعات الخمس لصفقة التبادل

08 فبراير 2025 . الساعة 18:55 بتوقيت القدس
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أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن 200 أسير من عمداء الأسرى تحرروا ضمن الدفعات الخمس لصفقة التبادل، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المركز في بيان اليوم السبت، أن من بين 183 أسيرا تحرروا اليوم، 21 أسيراً يصنفون ضمن عمداء الأسرى، وهم مصطلح يطلق على الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن أكثر من نصف عمداء الأسرى الذين تحرروا اليوم كانوا يقضون أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة، وأقلهم أمضي 20 عاماً متواصلة في سجون الاحتلال.

وبين أن أقدم هؤلاء الأسرى المحررين هو الأسير عبد العظيم عبد الحق حسن من مدينة نابلس، إذ اعتقل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 وأمضى 25 عاماً داخل سجون الاحتلال، من حكمه البالغ 33 عاماً.

وذكر مركز فلسطين أن الدفعة الخامسة من صفقة طوفان الأحرار شملت عددا من عمداء الأسرى إلى جانب عشرات آخرين كانوا يقضون أحكام مختلفة في سجون الاحتلال ما دون الأحكام بالسجن المؤبد، منهم محكومون بالسجن عشرات السنين وأمضوا سنوات طويلة خلف القضبان.

وبيّن أن عدد عمداء الأسرى في سجون الاحتلال وصل قبل إتمام الصفقة إلى 543 أسيراً، تبقى منهم 343 أسيراً بعد الإفراج عن 200 أسيراً منهم خلال الدفعات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سراح 183 أسيراً فلسطينياً بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس. 

وجاء إطلاق سراح الأسرى بعدما أفرجت كتائب القسام عن ثلاثة أسرى إسرائيليين، في إطار الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى من صفقة التبادل. 

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#صفقة تبادل #وقف إطلاق النار في غزة #طوفان الأحرار

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