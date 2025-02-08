أمن السلطة يختطف اثنين من المطاردين لجيش الاحتلال

اختطفت أجهزة أمن السلطة، مساء اليوم السبت، انثنين من المطاردين للاحتلال الإسرائيلي في جنين، تزامنا مع عدوانه المتواصل والواسع على مدن شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن أجهزة أمن السلطة اختطفت المقاوم محمد السيريسي من قرية سيريس جنوبي جنين.

وجاء اختطاف السيريسي بعد ساعات من اعتقال المطارد صهيب محمد مرعي، وسط تجاهل للنداءات الوطنية والشعبية المطالبة "وقف هذه السياسة الظالم، التي لا تخدم سوى الاحتلال".

وتواصل أجهزة أمن السلطة في نابلس اعتقال ثلاثة طلبة من جامعة النجاح الوطنية، وهم رئيس مجلس الطلبة عمرو قواريق والطالب محمد شنطور والمعتقلين منذ 56 يوما، والطالب عز الدين سوالمة والمعتقل منذ 14 يوما.

وفي وقت سابق، كشفت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، عن تصاعد عمليات الاعتقال والتضييق على الحريات وملاحقة المقاومين خلال الأسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير الجاري.

وذكرت اللجنة أنها وثقت 24 حالة اعتقال، من بينها 11 معتقلا كانوا مطاردين للاحتلال، وهذا يعكس التنسيق المتبادل بين الطرفين في ملاحقة المقاومة وتضييق الخناق عليها.

ووفق معطيات نشرتها اللجنة فإن جنين من أكثر المدن التي شهدت أعلى الانتهاكات من قبل أجهزة أمن السلطة، حيث تم اعتقال 15 مواطناً وناشطاً ومقاوماً خلال هذه الفترة.

ووثقت لجنة الأهالي حالتي اعتقال لصحفيين، أحدهما في نابلس والآخر في بيت لحم، ضمن استهداف الصحفيين وحرية التعبير.

المصدر / فلسطين أون لاين